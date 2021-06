Que venha o Voltaço! Papão está de “bubuia”

Vinícius Eutrópio, o técnico do Paysandu, comandou, ontem, 18, o último trabalho da equipe de futebol profissional antes da próxima partida do time, contra o Volta Redonda-RJ, neste sábado, 19. Os bicolores realizaram atividade tática seguida de reino de bolas paradas e, por fim, houve cobranças de pênaltis. Em seguida, os atletas relacionados para o jogo entraram em regime de concentração no Hotel Antônio Diogo Couceiro.



Paysandu e Volta Redonda-RJ se enfrentam neste sábado (19), às 17h, no Estádio Leônidas Castro (Curuzu), em Belém, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Como todo torcedor bicolor já sabe, o Papão vem forte depois da vitória fora de casa por 2 a 0 em cima da Jacuipense. O triunfo trouxe tranquilidade ao plantel, que sofria pressão após a derrota para o Botafogo-PB em casa. A equipe quer os três pontos para colocar uma pedra nos problemas internos e seguir na briga por uma vaga no quadrangular final. O grande objetivo, lógico, é o acesso de volta à Série B.



Por sua vez, o Volta Redonda, vice-líder do grupo, vem embalado para o duelo. Depois de estrear perdendo na Terceirona, o time carioca ganhou os dois últimos jogos, com direito a uma goleada sobre o Manaus por 5 a 0 e uma vitória longe de casa contra o Botafogo-PB, que derrotou o Papão. Neste sábado, a missão do aurinegro é vencer novamente para dar mais um passo rumo ao sonho de chegar à segundona do Brasileiro.

Prováveis escalações

Paysandu: Victor Souza; Israel, Perema, Denílson e Bruno Collaço; Bruno Paulista, Paulinho e Ratinho; Ari Moura, Marlon e Nicolas.

Voltaço: Vinícius; Júlio Amorim, Grasson, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson e Luciano Naninho; MV, Natan e Rômulo Cabral.

Foto: José Luís Totty – Agência Paysandu