Queda de avião de pequeno porte deixa 12 mortos no Acre

Um avião de pequeno de porte caiu neste domingo, 29, próximo ao aeroporto de Rio Branco. De acordo com o governo do Acre, 12 pessoas morreram no acidente, sendo nove adultos, um bebê e dois tripulantes (piloto e co-piloto). O acidente ocorreu por volta das 6h30, 8h30 no horário de Brasília, logo depois da decolagem.

A aeronave, modelo Caravan, é de propriedade da empresa ART Taxi Aéreo e fazia um voo particular para Envira (AM). O piloto e o co-piloto são Atílio Mortari e Cleiton Almeida, naturais de Itaituba, no Pará.

Logo após a queda do avião, viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para realizar o resgate, mas os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados.

A capitã do Corpo de Bombeiros Francisca Fragoso, disse que o local do acidente é de difícil acesso. “Como não há possibilidade de alcançar por viatura, o controle do incêndio fica um pouco mais delicado, em razão de utilizar apenas extintores. [A queda] foi no sentido que vai para a BR-364. O avião tem autonomia para nove passageiros e dois pilotos, comandante e copiloto”, disse ela.

Conforme o coronel Charles da Silva Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado. Uma investigação vai determinar as causas do trágico acidente.

Em nota, o governo do Acre manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.

“O governo do Estado do Acre manifesta solidariedade às famílias dos passageiros, do piloto e do copiloto que estavam a bordo da aeronave, e comunica que manterá toda a sua estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram rapidamente após o acidente”, diz o comunicado. (Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ com agências de notícias)

Imagem: Agência Brasil