Queda de avião em BH mata piloto e deixa filha em estado grave

Na tarde deste sábado (11), um avião monomotor caiu atingindo duas casas, no bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte, a 80 metros do aeroporto. O piloto morreu e a filha foi levada ao hospital em estado grave. Não se sabe a causa do acidente.

Conforme informações obtidas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), dois passageiros ocupavam a aeronave e foram retirados das ferragens desacordados, no caso pai e filha.

O piloto tinha 80 anos e não resistiu aos ferimentos. A outra passageira era a filha dele, que foi encaminhada ao hospital e seu estado era considerado grave.

Apesar do estrago que o avião de pequeno porte causou, nenhum morador das casas atingidas sofreu ferimentos.

Por sorte, o incidente não provocou explosão no momento da queda e logo após o acidente, foi acionado um especialista em aviação para poder entender o que levou a queda do monomotor. Até agora, não há informações sobre o aeroporto de onde partiu o avião, nem mesmo sobre o destino.

Neste sábado, de manhã, também na Grande BH, outro monomotor caiu em Sabará , tendo um bebê nascido há 3 dias entre os passageiros. Não houve feridos.

