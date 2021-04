Queiroga cobra que estados também comprem kit intubação

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga destacou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (15), que governadores também devem se mobilizar para evitar o desabastecimento do chamado kit intubação. Queiroga também revelou que a Vale importou os kits para doar aos estados.

Nas últimas semanas, a pasta tem sido alerta por estados sobre a aproximação de um colapso com a falta dos medicamentos que permitem a intubação de pacientes com Covid-19.

O tom da entrevista foi de resposta ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que desde o início da semana acusa o Ministério da Saúde de ter “sequestrado os medicamentos”, proibindo a venda de empresas brasileiras a estados e municípios.

– Os medicamentos doados pela Vale foram encaminhados de maneira tempestiva para atender ao governo de São Paulo e demais governos. Atribuição que os próprios governadores, especialmente os dos grandes estados poderiam buscar esses medicamentos seja no mercado internacional, seja no nacional. Eles têm elementos para fazer isso e também se associar ao Ministério da Saúde nessa tarefa de apoiar a sociedade brasileira. Não adianta ficar só enviando ofício – disse Queiroga.

O governo de São Paulo disse ter enviado nove ofícios ao Ministério da Saúde, o último deles na terça-feira (13), pedindo urgência para reforçar os estoques de medicamentos. Os últimos cinco foram encaminhados a Queiroga e, os anteriores, ao ex-ministro Eduardo Pazuello.

Queiroga detalhou nesta quinta que os 2,3 milhões de medicamentos para kit intubação importados pela Vale estão previstos para chegar ainda hoje, às 22h30, no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Não foi informado quando os hospitais devem receber os kits.

– Os estados têm que procurar esses medicamentos também. Não é só empurrar nas costas do Ministério da Saúde. Se instituições privadas importam e trazem para cá, porque estados não fazem isso? – questionou o ministro.

Também nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores informou que o governo da Espanha doará medicamentos do kit intubação para abastecer os estoques dos hospitais brasileiros. De acordo com a pasta, a previsão é que os medicamentos saiam do país europeu no final da próxima semana com destino ao Brasil.

Fonte: Estadão

Foto: Agência Senado/Geraldo Magela