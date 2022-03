Queiroga diz que Brasil tem 2 casos da variante Deltacron, casos foram registrados no Amapá e no Pará

Nesta terça-feira (15), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que foram registrados dois casos da cepa Deltacron, da Covid-19, no Brasil. A variante combina mutações Delta e Ômicron. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo o ministro, os casos foram registrados no Amapá e no Pará.

– Nós monitoramos todos esses casos. Isso é fruto do fortalecimento da capacidade de vigilância genômica no Brasil – falou.

Ele destacou que a variante Deltacron requer monitoramento.

– Essa variante é de importância e requer monitoramento. As autoridades sanitárias estão aqui diante dessas situações para tranquilizar a população brasileira. As medidas são as mesmas. Se eu tivesse que indicar uma medida, seria a aplicação da dose de reforço. Se você não tomou, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima de onde você mora – explicou.