Queiroga diz que Copa América não exigirá vacinação de atletas

Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (7), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que os jogadores que irão disputar a Copa América não serão obrigas a se vacinarem contra a Covid-19. Ele explicou que os atletas serão testados com frequência e estarão em um ambiente controlado.

O ministro apontou ainda que, exigir a vacinação neste momento não faria com que os jogadores ficassem imunizados até o início do torneio.

– A exigência de vacinas, como ocorre nas Olimpíadas, embora não sejam eventos comparáveis, a Olimpíada exigiu vacinação. Se exigir a vacinação nesse momento, eles não teriam imunidade até o início da competição. Essas competições têm acontecido sem a exigência. Não é uma imposição a questão da vacina. Os que estiverem vacinados, melhor. Até porque a vacina poderia causar algum tipo de reação e poderia comprometer o ritmo competitivo do atleta. As medidas de controle, com teste RT-PCR – apontou.

Queiroga ainda afirmou que a Copa América não é um campeonato de “grande dimensão”.

– Então não é um campeonato de grande dimensão e partindo do pressuposto que a prática de atividades esportivas competitivas está acontecendo normalmente no nosso país, como Libertadores e eliminatórios da Copa do Mundo, considerando também que os cidadãos dos países que estão sendo representados na Copa América têm autorização para entrada no país respeitadas as condições sanitárias. Então não há nenhum óbice legal ou sanitário para que esse evento não possa ser realizado no Brasil – destacou.

Fonte: Pleno News

Foto: Alan Santos/PR