Queiroga diz que é contra o uso obrigatório de máscaras

Na última quarta-feira (18), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ser contra a obrigatoriedade do uso de máscaras no país. Para ele, a medida deve ser um ato de “conscientização”.

A declaração foi dada durante uma entrevista de Queiroga ao site Terça Livre.

– Primeiro, nós somos contra essa obrigatoriedade [do uso de máscaras]. O Brasil tem muitas leis, e as pessoas, infelizmente, não [as] observam. O uso de máscaras tem de ser um ato de conscientização. O beneficio é de todos, e o compromisso é de cada um – apontou.

O ministro da Saúde também disse não ver sentido em multar pessoas que não usem as máscaras.

– Não tem sentido essa multas. Não se pode criar uma “indústria de multa”. Se está precisando fazer isso, é porque nós então não estamos sendo eficientes em conscientizar a população – destacou.

Fonte: Pleno News