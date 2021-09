Queiroga fica afastado do Ministério da Saúde até sexta-feira (1º/10)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fica afastado do cargo até a próxima sexta-feira (1º/10). A data foi divulgada em despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (28/9).

O titular da Saúde está em Nova York, nos Estados Unidos, desde o dia 19 de setembro. Ele integrava a comitiva presidencial que acompanhou Jair Bolsonaro (sem partido) durante participação na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

No dia 21 de setembro, horas antes do retorno ao Brasil, Marcelo Queiroga testou positivo para Covid-19. Ele cumpre quarentena na cidade norte-americana desde então.

Mais sobre o assunto

“Afastamento do país do ministro de Estado da Saúde, com ônus, no período de 23 de setembro a 1º de outubro de 2021, inclusive trânsito, para permanência em Nova Iorque, Estados Unidos da América, a fim de cumprir as recomendações do Center for Disease Control and Prevention”, consta no despacho.

Queiroga foi o segundo integrante da comitiva a testar positivo para o coronavírus. Um funcionário do Palácio do Planalto que organizava a viagem também foi contaminado.

Após o retorno do grupo ao Brasil, outros dois participantes da comitiva testaram positivo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, foi um dos contaminados pelo coronavírus. A esposa e a filha do parlamentar também estão doentes.

Além deles, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, foi diagnosticado com Covid-19.

Troca de hotel

A quarentena do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Nova York, custará R$ 34 mil em diárias ao governo brasileiro.

Segundo decreto de 2008, cada ministro do governo brasileiro tem direito à diária de US$ 460 por dia, quando viaja a serviço. O valor é o mais alto da tabela. Como ficará em quarentena por 14 dias, Queiroga receberá US$ 6.440, o equivalente a R$ 34 mil.

Para reduzir gastos, o ministro chegou a trocar de hotel. Ele escolheu um local que tem diária mais barata. O Ministério da Saúde confirmou a troca de hospedagem, mas não informou o novo endereço.

Na segunda-feira (27/9), o ministro da Saúde substituto, Rodrigo Cruz, informou que Queiroga melhorou do quadro febril, mas continua com cansaço.

Fonte: Metrópoles