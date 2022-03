A mensagem de hoje é baseada no testemunho dado por Joao Batista a respeito de Jesus, para a geração que há muito tempo não ouvia nem Profetas, nem anjos. Pois havia dureza no coração do povo. E tal silencio é interrompido pela voz que clamou no deserto trazendo a apresentação do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que é o Princípio Absoluto de todas as coisas. Jesus

QUEM É JESUS? JESUS É O FILHO DE DEUS – Receber esta revelação é a primeira coisa que deve acontecer na vida do cristão. A despeito de toda e qualquer dificuldade é saber que Jesus é o Filho de Deus. (v.15), esta continua sendo a maior necessidade do HOMEM, reconhecer que Jesus é Deus.

QUEM SOMOS NÓS? SOMOS PECADORES, pessoas improváveis de se aproximar do Senhor Santo. Jesus é antes todas as coisas, mas Jesus também é meio. Em Atos capítulo 2 o apostolo Pedro declara que Jesus é o meio através do qual nós somos perdoados e só através dele podemos ter acesso a presença do Pai. E não há outro meio, não há outro caminho para a condução até o Pai

Em JESUS tudo se conclui. ELE é o início, o meio, mas também é o fim. ELE é o Alfa e é o Ômega. Jesus vai voltar em breve e nosso papel é anunciar a mensagem, a mesma mensagem de Joao Batista. Jesus é perdoador de pecados, e nele temos GRAÇA sobre GRAÇA. É anunciar que estamos nos aproximando do fim, que Jesus está voltando

Jesus também é finalidade, é proposito, o que nos faz lembrar de que nosso proposito é ELE, que tudo na nossa vida é através de jesus cristo.

Como igreja temos uma responsabilidade de anunciar pra nossa geração que só em Jesus se pode achar. Nossa mensagem é a mesma de João Batista. Que nós possamos ser essa voz no deserto dos corações, anunciando a paz, a mansidão e o perdão que vem através, e somente através de JESUS, o filho do Deus Vivo, que ERA, que É e que há de VIR

