Quem é Juliette? De campeã do BBB 21 à nova namoradinha do Brasil

Se você acompanhou o BBB 21, já imaginava que esse primeiro lugar seria dessa nordestina arretada que conquistou o coração do Brasil, com sua beleza, carisma, paixão pelo nordeste, cheia de fibra moral e força. A paraibana de 31 anos virou um fenômeno da internet. Afinal, quem é Juliette e o que levou a maquiadora a virar essa nova paixão do brasileiro.

Vem desvendar comigo esse ícone.

Nascida em Campina Grande (PB) – atualmente vive em João Pessoa, advogada, maquiadora, filha de dona Fátima e seu Lourival. A vida de Juliette é cheia de superação e luta. Aos 19 anos a sister perdeu a irmã caçula de 17 anos para um AVC, segundo seu irmão contou em uma sala do club-house.

Além da perda difícil foi a sister quem precisou decidir se deveria fazer a cirurgia em sua irmã, Julienne, após o acidente vascular, no qual sua irmã acabou não resistindo.

Desde cedo, Juliette ajudou a mãe no salão e junto com a sua irmã ensinou dona Fátima a ler e escrever. Na adolescência começou a trabalhar como maquiadora, passou na UFPB (Universidade Federal da Paraíba) no curso de direito, foi a única da família a conseguir um curso superior. Chegou a abrir um salão com a amiga, mas com a pandemia precisou fechar e trabalhar de forma autônoma em sua casa.

Tinha como meta passar em concurso para delegada, sua rotina era estudar durante a semana. Mas a sister não imaginava o que futuro iria lhe reservar após o BBB.

Trajetória no programa

Em seu vídeo de apresentação, a sister se definiu como tagarela, festeira e bem humorada. Com tanta bagagem e carisma, além da beleza, realmente seria muito difícil a sister passar desapercebida pelo programa.

Sua trajetória no reality começou muito bem, Juliette foi a segunda mais votada pelo público do grupo pipoca para entrar com imunidade na casa. Logo no primeiro dia, ao entrar no loft, ela já engatou momentos divertidos com Fiuk, falando que iria casar com o cantor. Mas seu jogo começou a mudar quando entrou na casa do BBB 21 e conheceu os demais participantes.

A mulher tagarela enfrentou, já na primeira semana rejeição dos demais participantes, que se incomodaram com seu jeito de comunicar e, em demonstrações de xenofobia, criticaram seu sotaque. Ao mesmo tempo, queria se fazer ouvir e entender, o que custou caro, pois foi julgada por todos. Uma das cenas mais fortes do programa se deu em um momento em que todos os participantes estavam falando mal e debochando da maquiadora enquanto ela se sentia acuada e foi se isolar no quarto cordel. Vimos Juliette murcha, perder o humor e entrar em um processo de solidão.

Mas como um cacto que resiste e gera flor, a sister seguiu sua caminhada no programa e não desistiu de sair, pelo seu propósito maior de ajudar sua família. E foi nesse momento que começamos a ver várias nuances de Juliette florescendo e cativando a todos. Em seus momentos de dores a maquiadora começava a cantar músicas de Chico Cesar, Alceu Valença, Francisco El Hombre e Maria Gadú, mostrando o dom do canto e ganhando elogios dos artistas, além de maquiar sempre as sister, cortar o cabelo dos brothers, debochar de situações tensas e tirar onda com alguns dos confinados, como foi o caso de Pocah, quando a sister fez graça dizendo: ‘’E aí, Pocahs palavras, pocahs papos…”, brincando com o fato de a cantora sempre dormir e não se fazer presente em algumas situações.

Uma outra nuance que foi se destacando da sister, se deu quando começou a enfrentar as pessoas que tentaram diminuir seu jeito e personalidade, como foi o caso de Karol Conká e Nego Di, para a cantora ela disse que se a sister fosse para o paredão naquele momento ela sairia. A advogada tinha como marca a autenticidade e transparência que fez com que muitos confinados não acreditassem a julgassem. Por sua vez, os telespectadores e internautas começaram a criar uma corrente de apoio fora da casa para ela.

A primeira pessoa a acolher Juliette na casa foi Gilberto e o rapper Lucas. Em uma conversa no banheiro, o cantor exaltou a sister, dizendo que ela era forte. Após a saída do brother, o economista Gilberto ficou ainda mais próximo da sister, começou a defendê-la e criar um vinculo de amizade, junto a Sarah, formando o querido G3.

E, apesar de se criar um grande favoritismo com o trio, a amizade começou a enfraquecer quando Juliette passou a defender Carla. A dupla não concordou com a opinião da maquiadora e passou a falar mal da amiga por trás. O grande trunfo de Juliette é que por mais que ela estivesse sozinha e que perdesse todas as suas alianças dentro do jogo, a sister sempre soube se comunicar muito bem com o público. Sempre buscou esclarecer qualquer desentendimento que pudesse estar envolvida, argumentando, reunindo fatos e provas.

Apresentando para o público não só uma mulher tagarela e bem humorada, mas uma Juliette que tinha muito para falar, como sua historia de vida, o amor pela irmã e sua familia, o talento para cantar e tocar triângulo, o coração bondoso, a resiliência, o amor pelo nordeste, os momentos de sabedoria com os conselhos que passava para seus amigos e adversários dentro do jogo. Características que a sister foi mostrando e cativando milhares de brasileiros.

Uma das maiores virtudes de Juliette foi sua ética. Todas as pessoas que brigaram ou tentaram derrubar a paraibana, ela fez questão de entregar em troca o beneficio da dúvida. Sua fibra moral e o fato de não ser uma pessoa bélica em um BBB, como disse Tiago em seu discurso final, é extremamente arriscado, pois as pessoas não acreditam.

A historia de Juliette no programa me faz associar as clássicas novelas mexicanas como “Maria Do Bairro”, uma menina humilde, bonita, cheia de talentos escondidos, atrapalhada, se transformando em uma grande mulher que conquista o coração do galã. Mas nesse caso Juliette conquistou o coração do Brasil e da cantora Thalia, que estrelou a novela. Elogiando a beleza da sister. Com um roteiro cheio de emoções, humor e reviravoltas, em um momento tão difícil em que passamos no nosso país, o povo brasileiro se identificou e transformou a sister em um fenômeno, representado em números.

Case de sucesso nas redes sociais e fora delas

Na terça (04/05), a sister contava com 24 milhões de seguidores no instagram, até o presente momento a sua conta já tem mais de 27 milhões de seguidores.

Abaixo alguns números que impressionam:

-27 milhões de seguidores no instagram

-8,1 milhões de seguidores no tik tok

-2,3 milhões de seguidores no twitter

-Conseguiu 254 mil comentários em 11 minutos na foto com sua primeira liderança, batendo o recorde de Cristiano Ronaldo.

-Seu perfil pessoal do instagram foi a segunda conta mais curtida no mundo nos últimos 90 dias.

-Segundo a ferramenta de análise de dados do Facebook crowdtangle: Neymar teve 152 milhões de interações na rede social e Juliette 452 milhões.

– Em uma rápida live feita com Bruno De Luca pelo instagram em menos de 5 minutos bateu quase 900 mil pessoas online.

– 18 músicas compostas para a sister por diversos artistas brasileiros, entre eles está ninguém menos que Carlinhos Brown, um dos maiores poetas e compositores do Brasil.

– Foi criado jogo de videogame e Boneca

– Virou personagem da Turma da Mônica

– Grandes marcas querem fazer publicidade com a sister.

Entre muitas outras propostas e projetos, a sister ainda recebeu no dia (05), no programa do Multishow, ao vivo, um pedido de Luan Santana para ser a musa do novo clipe dele, acrescentando um recado, avisando que sua gravadora “Sony music” esta de portas abertas para a sister.

Em sua agenda após o BBB, Juliette já gravou matéria exclusiva para o Fantástico, vai participar do programa do Faustão e de Luciano Huck. O começo de uma carreira que promete ser brilhante, porém a sister já declarou que sua prioridade é ajudar sua mãe com os problemas de saúde, contribuir para influenciar com o bem e ser porta voz do seu nordeste querido.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Natália Costa