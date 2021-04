Quem pode fazer pilates? Método tem poucas restrições

Fisioterapeuta explica que alguns públicos necessitam de atenção especial e de exercícios adaptados, como indivíduos com diabetes não controlada, hérnia de hiato ou hipertensos

Quem pode praticar pilates? Essa é uma pergunta bem frequente. O método pilates pode ser praticado e é indicado para os mais diferentes grupos de pessoas, desde as sedentárias ou sem o hábito de praticar atividades físicas até atletas de alto nível. Ou seja, qualquer pessoa, independente do nível de condicionamento físico, pode fazer pilates: do idoso ao adolescente, das grávidas aos pacientes em fase de reabilitação ou com desordens posturais, e ainda pode ser recomendado como condicionamento e prevenção de lesões para todos os indivíduos, desde que sejam respeitadas as diferenças individuais e os princípios de treinamento desportivo.

Quanto à prática regular de pilates como exercício físico, não há nenhuma restrição, pois inicialmente o aluno passa por uma avaliação postural e por uma anamnese (se não passa, algo esta errado), onde serão detectados possíveis desvios posturais, desequilíbrios musculares ou dores relatadas pelo próprio aluno. A partir daí é que será montado um programa de treinamento específico para este aluno, com objetivos pré-determinados.

Existem casos bem específicos em que a prática não é indicada, ou que o paciente precise melhorar ou recuperar algum aspecto da saúde antes de iniciar a prática.

Sempre que um médico pedir restrição a exercícios, incluindo o pilates, é importante respeitar essa decisão. Em condições de saúde que podem exacerbar inflamações e ou que haja a necessidade de repouso, somente o profissional que conhece o histórico e situação do paciente poderá liberá-lo para a atividade. De forma geral as restrições são raras; porém alguns públicos necessitam de atenção especial e de exercícios adaptados, como por exemplo: indivíduos com diabetes não controlada, hérnia de hiato ou hipertensos.

A técnica oferece um repertório de exercícios bastante diversificado e cada movimento pode ser adaptado de acordo com as necessidades e limitações individuais de cada aluno. Assim, os nossos profissionais trabalham de modo personalizado com os praticantes, de modo a garantir a eficiência dos resultados.