“Queremos as mulheres na politica”, diz Bolsonaro em evento

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um evento do PL Mulher, neste sábado (25), no Rio de Janeiro. Em seu discurso, ele falou sobre mulheres na política.

– Queremos as mulheres na politica, não por cotas mas por interesse de participar do futuro do Brasil. Aprendemos a cantar com emoção nosso hino nacional, a admirar cada vez mais as cores da nossa bandeira, a entender a importância da nossa família, dar valor à propriedade privada, lutar contra as drogas e aborto. De vermos também que a liberdade não é um bem eterno. Temos que cuidar dela dia a dia para que possamos usufruir – disse.

Ele falou ainda sobre as eleições de 2022 e destacou que é o ex mais querido do Brasil.

– Ninguém entendeu o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou ex por causa do povo. Vocês sabem quem interferiu e decidiu as eleições. Quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado. Mas vamos considerar o ano passado página virada.

Fonte: Pleno News/Foto: Pleno.News