Querendo acabar com jejum, Remo enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela nona rodada da Série B

O Remo tem a missão de voltar a pontuar e também quebrar o jejum de vitórias na Série B no jogo contra o Coritiba-PR, no Couto Pereira, na capital do Paraná, marcado para as 19 horas, e válido pela nona rodada. Comandado pelo coordenador de futebol, João Nasser Neto, o Netão, o time azulino tem a chance de acabar com a sequência de cinco jogos sem vencer na competição. Tarefa difícil já que vai enfrentar o vice-líder da Série B.

Aliás, assim como a partida realizada na terça-feira, será mais um jogo de times em situações bem diferentes no torneio. O Coxa é o segundo colocado, com 16 pontos. O Remo é o 17º, com sete pontos, primeiro do Z-4. Mais uma derrota afundaria o time azulino. Outro detalhe é que ambos também estão com um jogo a menos, o Remo ainda não jogou contra o Avaí e o Coritiba contra o Brusque.

O Remo viajou para Curitiba sem o lateral direito Weligton Silva, o atacante Lucas Tocantins, que estão em transição, e o atacante Jefferson, que segue no DM.

Mas tem o lateral esquerdo Marlon. A última atuação foi contra o Botafogo, na derrota por 3 a 0, em Volta Redonda-RJ. Ele deve ser opção para o segundo tempo, com Igor Fernandes seguindo na posição.

Quem também segue como titular é Anderson Uchôa. Ele falou sobre o desafio de enfrentar o vice-líder da Série B.

“Sabemos da dificuldade da partida. Será muito difícil contra uma equipe boa. Vamos ter que nos desdobrar ao máximo. Cada um ajudando o outro para conseguir os três pontos”, afirmou.

Temperatura

Além de enfrentar um time que vem bem na competição, os azulinos ainda precisam enfrentar a baixa temperatura do sul do Brasil. A previsão do tempo é de 19ºC, a máxima, com a mínima chegando a 5ºC. Para o volante Anderson Uchôa, o time precisa passar por cima desse problema.

“Não estamos muito acostumados com o frio. Temos que esquecer isso. Precisamos vencer na competição. É entrar ligado, com todos determinados para conseguir a segunda vitória na competição”, comenta o jogador que foi titular em seis partidas na Série B.

Ficha Técnica

Coritiba x Remo

9ª rodada – Série B

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Hora: 19 horas

Árbitro : Adriano Barros Carneiro (AB/CE)

Árbitro Assistente 1: Anderson Moreira de Farias (AB/CE)

Árbitro Assistente 2: Oberto da Silva Santos (AB/PB)

Quarto Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (CD/PR)

Transmissão: Lance a Lance de OLiberal.com, Premiere e Sportv

Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Matheus Sales, Val e Robinho; Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho

Técnico: Gustavo Morínigo

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Kevem, Romércio, Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz; Erick Flores, Dioguinho e Renan Gorne

Técnico: João Nasser Neto

Fonte: O Liberal