Questionado sobre renovação, técnico do Remo afirma: ‘Não é o momento de falar nisso’

Com 38 pontos em 29 partidas, o Remo está muito próximo da meta de escapar do rebaixamento. Aliás, nas contas do técnico Felipe Conceição, 43 pontos já garantem a permanência. Mas, questionado sobre a renovação de contrato, o comandante azulino afirma que ainda não é a hora de negociação:

“Foco total agora nesta reta final da Série B. É conseguir o objetivo principal, não é o momento de falar nisso. Vamos com todas as forças nessas próximas rodadas, buscar o objetivo principal, para depois pensar no próximo ano”, comentou Conceição, que tem contrato até o final deste ano.

Pelo Remo, Felipe Conceição tem 20 jogos e acumula nove vitórias, quatro empates e sete derrotas. O técnico tem feito um campeonato acima das expectativas, ao menos até aqui. O Leão é o atual 12° colocado na competição e tem a permanência quase assegurada.

Vale lembrar que no último mês de setembro, o Náutico-PE, adversário do Leão na Série B, sondou o comandante. Porém, ao O Liberal, Conceição garantiu que cumpriria o contrato até o fim. O Sport-PE, da Série A, também foi falado como um dos interessados no técnico.

O próximo desafio de Felipe Conceição e do Remo é contra o Brusque-SC, nesta sexta-feira (15), às 16h, no Estádio Augusto Bauer.

