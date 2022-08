Quilombolas e indígenas de Oriximiná concluem curso de bombeiro civil

Com o suporte técnico e parceria do Centro de Estudos Sociais Interestadual (CESI), a Mineração Rio do Norte(MRN) conduziu o projeto piloto de capacitação profissional de comunitários do município de Oriximiná, no oeste do Pará.

Mais de 30 alunos, oriundos da comunidade quilombola Boa Vista e aldeia indígena Mapuera, receberam, na última terça-feira (02), o certificado do curso de Qualificação de Bombeiro Civil.

Os alunos tiveram acesso ao aprendizado sobre prevenção e combate a incêndio; aspectos legais, teoria do fogo, proteção contra incêndio, técnicas de combate a incêndio; equipamentos de operação manual, equipamentos de sistemas fixo e operação automática e equipamentos auxiliares; EPI e EPR (Legislação, proteção individual, origem e os riscos) e salvamento em altura, normas, procedimentos, técnicas de resgate, entre outros.

“A realização do curso de bombeiro civil, teve como propósito incentivar a qualificação profissional de Quilombolas e Indígenas da região do Município de Oriximiná. O objetivo é prepará-los tecnicamente, para que eles tenham oportunidades de ingressar no mercado de trabalho, garantindo um futuro de sucesso, explicou Elessandra Correa, analista de Relações Comunitárias da MRN. Ela destaca que foi feito um mapeamento para identificar as principais oportunidades locais e, entre as demandas, sobressaíram os cursos de bombeiro civil e vulcanizador.

O professor e pesquisador Marcelino Conti é voluntário do CESI e se diz orgulhoso de ter intermediado a parceria entre o centro e a MRN. Ele destacou que o curso de bombeiro civil é parte de um projeto maior de desenvolvimento regional. “A partir das vertentes de qualificação profissional e elevação da escolaridade, vamos atingir as áreas ribeirinhas e quilombos no entorno da empresa para que essas pessoas possam competir no mercado de trabalho e tenham geração de renda e, quem sabe, possam preencher as vagas de emprego na própria mineradora”, comentou.

Conti ressaltou que o potencial nas comunidades é imenso e que muitos talentos precisam ser aproveitados. “Temos pessoas que estão aptas a desenvolver competências e habilidades necessárias para conquistar qualquer vaga dentro da MRN. O que falta são oportunidades. Dessa forma, estamos proporcionando essa chance para que as pessoas cheguem preparadas para competir de igual para igual”, completou.

Criado em 1999 como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), o CESI foi idealizado por pesquisadores e ativistas humanitários para atuar nas comunidades e periferia do Rio de Janeiro. O centro compõe uma rede de movimentos da sociedade civil, que trabalham com políticas antirracistas e de integração dos negros.

Fonte: O Estado Net