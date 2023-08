Quinto Constitucional: advogada paraense é candidata à vaga de ministra

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já divulgou os 28 nomes dos advogados e advogadas que estão na disputa à vaga de ministro destinada à advocacia dentro do chamado Quinto Constitucional. Entre os nomes divulgados está o da advogada paraense Paula Frassinetti Mattos.

O Quinto Constitucional é o instrumento legal e consta no artigo 94 da Constituição Federal. O texto garante que 20% das vagas nos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho devem ser preenchidas por advogadas/advogados ou membros do Ministério Público.

O Quinto Constitucional completou 88 anos e serve para democratizar a participação de advogados e advogadas de todas as regiões do país. Tornando os tribunais a representatividade de toda a sociedade brasileira e sua diversidade.

“Ele permite que advogados e advogadas possam trazer suas experiências para oxigenar e dar novas ideias e visões diferenciadas aos nossos tribunais. Essa diversidade cultural, de opiniões e até mesmo da representatividade das regiões do país só contribui para uma justiça melhor para o cidadão”, afirma Paula Frassinetti Mattos, advogada e única representante da Amazônia na disputa.

Concorrem à vaga 28 profissionais, sendo 21 advogados e 7 advogadas. O Conselho Federal da OAB vai se reunir no dia 21 de agosto para formar a lista sêxtupla e enviará, em seguida, para o Tribunal Superior do Trabalho (TST) os nomes que seguirão na disputa. Depois, cabe ao tribunal elaborar a lista tríplice e enviar para escolha do presidente da República.

A paraense Paula Frassinetti Mattos é especialista em direito trabalhista e atua há mais de 40 anos na defesa do direito do trabalho, comprometida com as pautas de concretização dos direitos fundamentais. É doutora em Direitos Fundamentais e Relações Privadas pela Universidade Federal do Pará. Também é mestre em Responsabilidade Civil e autora do livro “Responsabilidade Civil – Dever Jurídico Fundamental”. É membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) seção Pará.

Imagem: Divulgação