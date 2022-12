Quinto jogo do playoff de basquete define a equipe campeã de 2022

O playoff do Campeonato Paraense de Basquete entre Clube do Remo e Paysandu chega ao final com a realização do quinto jogo no ginásio Moura Carvalho nesta quinta-feira, 15, a partir das 20h30. A disputa está igual em duas vitórias para cada lado. O Clube do Remo vencia o duelo por 2 a 1, mas o Paysandu igualou a decisão com o triunfo de 67 a 58 no jogo realizado na terça-feira, 13, no Ginásio Serra Freire.

A escolha do jogo final no ginásio bicolor ficou por conta da vantagem do Papão no saldo de cesta. “Como não conseguimos outro local, o jogo vai ser mesmo no Moura Carvalho. O Paysandu possui maior número de cestas, daí, jogar na sua casa”, analisou Neto Vieira, presidente da Federação Paraense de Basquete – FPB.

O Paysandu joga pela conquista do tetracampeonato. O Clube do Remo luta pela reconquista do título. Os azulinos foram campeões no ano de 2017. Depois, só deu bicolor, exceção de do ano de 2020, que não teve campeonato por conta da pandemia da covid-19.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo

