R$ 20 mil? Zé Felipe faz Virginia devolver compra: “Tampa de caixão”

Espelho de valor exorbitante causou indignação do cantor sertanejo

“Espelho ou tampa de caixão?”: Zé Felipe não economizou críticas e deboche a um espelho encomendado por Virginia Fonseca. Nem mesmo ela havia se dado conta do preço salgado de R$ 20 mil. Indignado, o sertanejo convenceu a esposa a devolvê-lo, pois para ele, mais parecia uma tampa de caixão.

“Eu saio de casa e, quando volto, vejo os Stories do Zé Felipe metendo o pau no espelho, ele acabou com o espelho, gente”, disse Virginia em publicação no Instagram, rindo da revolta do marido.

Após o primeiro fim de semana juntos, Zé acompanhou Virginia em uma viagem a Valadares (MG) e eles nunca mais se desgrudaram. A jovem voltou para Londrina, fez as malas e se mudou para Goiânia (GO), onde mora o cantorReprodução/Instagram

Virginia compra espelho caro e revolta Zé FelipeReprodução/Instagram

Virginia ainda registrou alguns momentos em frente ao espelho antes que viessem buscá-lo e disse que havia gostado da aquisição. Entretanto, Zé Felipe reforçou a opinião contrária nas redes sociais.

“Esse espelho não parece uma tampa de caixão? R$ 20 mil isso aqui, tem base? Eu nunca vi um espelho tão caro pra você pagar R$ 20 mil, numa tampa de caixão. Pulamos fora, tchau! Pra pagar R$ 20 mil num espelho, ele tem que deixar a gente do jeito que a gente quer”, desabafou.

Por: Leo Dias / Metrópoles