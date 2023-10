Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15 após briga

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, nesta quinta-feira (19). A comunicadora protagonizou uma briga com a participante Jenny Miranda e, segundo a produção, feriu as regras de conduta do reality.

– Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo – diz o comunicado da emissora aos participantes.

De acordo com a direção do programa, a cena da suposta agressão será mostrada ao público na edição da noite desta quinta.

– A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a Eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet – finalizou.

Em um momento da briga, Rachel teria colocado a mão no rosto de Jenny. Segundo a jornalista, o ato não configurou uma agressão.

– Eu tive que botar a mão na cara dela, mas ela não esperava. Fiz isso [mostrando um empurrão] – disse a jornalista quando conversava com outros participantes.

Jenny, como fazendeira da semana (uma espécie de líder), determinou que a tarefa de cuidar das ovelhas caberia a Sheherazade em sua gestão. A jornalista, por sua vez, se recusou a fazê-la.

– Eu não vou fazer. Quando o peão não faz, a Fazendeiro tem que fazer. Lê o manual (…)Eu tô (sic) avisando que não tenho condições de fazer essa semana porque fiquei com o lixo, estou cansada e cheia de roxos aqui [no braço] do peso que eu levei. Então, essa semana eu não vou fazer função porque tem pessoas suficientes pra fazer. Tô (sic)avisando, hein, pessoal. Vai dar punição porque eu não vou fazer – disparou Rachel.

– Tá bom, é contigo mesmo. É bom que você mostra quem é sua cara lá fora. Isso só mostra quem é você (…) Você é folgada, patricinha, não trabalha reclamou da horta. Eu fiz vaca, lixo, nunca reclamei – respondeu Jenny.

A recusa em fazer a tarefa gerou uma punição de 48h sem gás, e os ânimos se exaltaram ainda mais.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Record TV