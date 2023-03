Radares começam a registrar infrações de conversões e retornos proibidos em Ananindeua

O município de Ananindeua vai utilizar a partir desta sexta-feira (10), os radares instalados pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) na Avenida Independência com Avenida Zacarias de Assunção, Avenida Helio Gueiros lado oposto ao Sesc e Avenida Hélio Gueiros em frente ao Conjunto Jardim Independência vão começar a registrar as infrações por conversões e retornos proibidos nos referidos trechos.

Segundo o Código Nacional de Trânsito, o motorista que cometer as conversões e os retornos, pode acarretar infrações, como por exemplo a perda de 5 pontos na habilitação e pagamento de multa de R$ 156,20.

O objetivo do radar é garantir a segurança no trânsito, evitando o excesso de velocidade e, consequentemente, o aumento de acidentes com lesões graves e mortes.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Thalles Belo, comentou que os radares vão registrar essas infrações para que possamos evitar acidentes e atropelamentos, humanizando ainda mais o trânsito em Ananindeua.

Foto: Ricardo Amanajás