Rádio Mix FM Belém é uma emissora de entretenimento musical e não trabalha esportes

A Rádio Mix Belém 100.9 FM é uma franquia da segunda maior rede de rádios jovem do Brasil a Mix FM São Paulo fundada em 2004 mas que está no ar desde 1995. A Rádio Mix FM Belém trabalha com música de alta qualidade, entretenimento, promoções, prêmios, notícias do mundo pop, trazendo tudo sobre seu artista preferido. E para não confundir sintonize no melhor Mix do Brasil 100.9 FM, siga no Instagram @mixfmbelem e não perca as promoções da melhor rádio de Belém.

Uma empresa com o nome semelhante ao de “Mix” e que errou na transmissão do jogo do Paysandu na manhã deste domingo (22) ao soltar o hino do rival na hora de elencar os nomes dos convocados da equipe do papão para o jogo, não se refere a “Mix FM Belém” voltamos a ressaltar que a Mix Belém é uma Rádio Jovem que trabalha com seguimento de entretenimento/ música.

Entenda o caso

No amistoso que acontecia no Estádio Banpará da Curuzu durante a manhã deste domingo (22) entre os times do Paysandu Sport Clube e São Francisco, a rádio digital mix ( que investe em equipamentos e tecnologia) cometeu uma gafe durante a transmissão do jogo na hora em que o repórter Renan Melo comentava a escalação da equipe bicolor, onde foi reproduzido o hino do principal rival do Paysandu, em especial o Clube do Remo. Em nota a digital mix pediu desculpa a torcida Bicolor afirmando que o episódio aconteceu devido a uma falha técnica e que as devidas medidas para punir esse erro gravíssimo já foi tomada.

“A direção da Rádio Digital Mix vem a público pedir desculpas à torcida Bicolor e ao Paysandu Sport Club pela falha técnica que tivemos durante a transmissão da partida deste domingo (22) entre o Papão diante do São Francisco, em amistoso disputado no Estádio da Curuzu, em Belém. Foi uma falha grave que já tomamos as devidas decisões internas”.

Paysandu

O principal afetado na história o Paysandu se pronunciou dizendo que a rádio digital mix desrespeitou a instituição ao reproduzir o hino do rival no momento da escalação bicolor e por conta desse erro resolveu vetar a participação da emissora no estádio da Curuzu.

“O Paysandu Sport Club repudia a transmissão da Rádio Digital Mix, que na manhã deste domingo (22), durante o amistoso contra o São Francisco, em pleno Estádio Banpará Curuzu, desrespeitou a instituição ao reproduzir o hino do rival no momento da divulgação da escalação da equipe bicolor.

Por esse motivo, o clube informa que decidiu vetar o acesso da referida emissora ao setor de imprensa do Estádio Banpará Curuzu e Sede Social por tempo indeterminado.

O Paysandu sempre foi a favor da liberdade de expressão, mas jamais irá tolerar atos de desrespeito que manchem a imagem do clube e/ou causem constrangimento à sua imensa e apayxonada torcida.

Vale ressaltar que, recentemente, o clube cedeu uma cabine fixa para a Rádio Digital Mix transmitir as partidas no Estádio Banpará Curuzu, mas o espaço será destinado a outro veículo de comunicação.

Por fim, o Paysandu Sport Club lembra que há pelo menos seis anos não mede esforços para manter uma relação de harmonia, respeito e parceria com a imprensa esportiva Paraense e zela por esses laços que foram construídos entre as partes”, finalizou a nota.

E para encerrar de vez esse assunto e deixar você relaxado sintonize no melhor Mix do Brasil à Mix Fm Belém 100.9 FM.