Rádio NPR sai do Twitter após ser marcada como ‘do governo’ por Musk

A conta da National Public Radio, com quase nove milhões de seguidores, deixou de publicar no Twitter desde a última terça-feira (4), após o dono da rede social, Elon Musk , classificar a empresa como “afiliada do governo dos Estados Unidos”. A tradicional rádio norte-americana tinha o selo ouro, dado às organizações oficiais no Twitter.

Desde que foi marcada como tal, a conta deixou de publicar. O diretor-executivo da NPR, John Lansing, disse que a decisão do Twitter era “inaceitável” e decidiu abandonar a rede social.

Essa marcação é comum em contas de governos autocratas, como o da Rússia e da China, que se apropriam dos meios de comunicação para divulgar notícias com viés político favorável.

A rádio convidou os 8,8 milhões de seguidores a acompanharem suas notícias em “qualquer outro veículo”.

“Deixamos de tuitar na conta principal da @NPR depois que colocaram essa etiqueta falsa, porque cada tuíte que publicamos deveria mostrá-lo”, disse Isabel Lara, porta-voz da NPR, à agência AFP.

Outras contas administradas pela NPR, como suas contas temáticas sobre música e política, não tinham a especificação de “afiliação estatal”, e continuaram publicando seus respectivos tuítes.

Este é mais um ataque de Musk a veículos de notícias. Na última semana, o The New York Times perdeu o selo de verificação e foi classificado como “diarreia” pelo bilionário.

