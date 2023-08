Rádio supera a televisão em alcance público e atrai a publicidade

A Nielsen, líder mundial em medição de dados, divulgou pesquisa que mostra a liderança do rádio sobre a televisão. Segundo a agência, essa superação se deu no terceiro trimestre de 2022.

Conforme os dados divulgados, atualmente, a FM/AM atinge 41% a mais de pessoas do que a televisão ao vivo e sob demanda.



Deste modo, o rádio chegou a 83% dos consumidores todas as semanas durante o terceiro trimestre, comparado a um alcance de 59% da TV, e ultrapassou também a televisão em relação ao público entre 18 e 49 anos de idade.



De acordo ainda com o estudo, a publicidade também desempenha uma papel fundamental nesta virada de jogo. O rádio entrega aos anunciantes a possibilidade de alcançar um público amplo e diversificado, com custos muito menores, se comparados aos da TV.



Assim, isto se torna particularmente atraente para as marcas que procuram impactar os consumidores em momentos chaves do dia, como ida e volta do trabalho, ou durante as atividades domésticas.

Foto: Divulgação