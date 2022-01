Rafa Kalimann abre o jogo e desabafa sobre programa no Globoplay

A apresentadora afirmou que não estava pronta para o Casa Kalimann, atração recebida logo após saída do Big Brother Brasil

Rafa Kalimann foi convidada para participar do PodCats na última quarta-feira (26/1), programa de Virginia Fonseca e Camila Loures. Na ocasião, a atual apresentadora do Rede BBB falou sobre a primeira atração recebida, o Casa Kalimann, do Globoplay.

“Não tem como você se aperfeiçoar em alguma coisa, você chegar em algum lugar, se você não se arriscar para aprender, não tem como! As pessoas buscam perfeição, mas não querem que você se aperfeiçoe”, desabafou.1/4

A ex-BBB afirmou também que as opiniões estão chegando com mais agilidade por conta das redes sociais, o que aumenta a pressão sobre os trabalhos realizados.

“As opiniões chegavam de forma limitada, através de uma revista, através da televisão, era muito diferente de como é hoje. Hoje as pessoas esperam tudo o tempo todo de você. Só que, como qualquer pessoa, a gente não está 100% pronto”, disse.

Rafa acredita que hoje está no Rede BBB por conta dos erros e acertos no Casa Kalimann. Agora, sente-se mais preparada com as apresentações, mas acredita que tem muito para melhorar. “Por isso hoje eu estou conseguindo fazer um ao vivo, porque eu vivi a experiência do Casa Kalimann”.

Fonte Metropoles