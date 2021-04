Rafa Kalimann chorou ao entrevistar Lucas e fala de reencontro com Rodolffo

Rafa Kalimann estreará como apresentadora do “Casa Kalimann”, disponível no Globoplay a partir de quarta-feira (28). Entre os convidados da primeira temporada estão Rafael Portugal, Fábio Porchat, GKay, Simaria e Paulo Vieira. O diretor Boninho opinou diretamente em alguns nomes que participaram do programa.

Alguns eliminados do “BBB 21” também gravaram com Rafa: Lumena, Carla Diaz, Sarah e Lucas Penteado estão entre eles.

Lucas foi muito emocionante, teve uma situação atípica, sempre converso com o convidado antes, até para ele se sentir mais seguro com a entrevista. Assim que encontrei com ele, comecei a chorar muito. Não entendo o motivo, foi bem marcante, ele trouxe questões que me impressionaram muito.

Lucas teve uma participação importante nesta edição, foi bastante julgado por alguns brothers, beijou Gil durante a festa Holi Festival e abandonou o programa após ser questionado se o beijo tinha sido verdadeiro.

O cantor e agora também ex-BBB Rodolffo, com quem Rafa Kalimann foi casada por dois anos e se divorciou no ano passado, também foi entrevistado.

“O Rodolffo foi muito engraçado, só risada, eu entrevistando meu ex-marido não é muito comum. Foi muito atípico para nós dois, a gente se jogou nas brincadeiras. A Lumena também surpreendeu, foi muito bom vê-la naquele estado de alegria e leveza no programa”, contou ela na coletiva virtual de lançamento do programa que aconteceu hoje.

Inspiração

Rafa conta que o programa está a sua cara, e o convite inesperado partiu de Boninho.

Desde que entrei na Globo, a gente estava focando nas aulas de teatro. Em novembro, em uma das reuniões, o Boninho entrou e perguntou: ‘Rafa, como você quer seu programa?’. Fui muito na raiz de Rafa, como imagino que seja um programa muito legal, que gosto de assistir.

Em sua estreia como apresentadora, ela conta que se inspirou em várias mulheres de sucesso da TV.

“Estudei trajetórias de Xuxa, Angélica, Ana Maria Braga, da Tatá [Werneck], que admiro muito, da Fátima Bernardes. Busquei características importantes, em cada uma delas, para trazer e estudar para o meu programa. Não tem nada mais lindo do que a gente ter outras mulheres para se inspirar”.

Um dos pedidos dela foi que seus erros fossem mantidos na edição: “Queria que mostrassem as coisas como realmente são, porque para mim é tudo muito novo”.

A primeira entrevista gravada foi com Rafael Portugal. “Como foi o primeiro programa, foi o que mais mexeu comigo. Consegui deixar toda a preocupação de lado e curtir ali com ele. Foi um start bom”.