Rafa Kalimann e Loreto falam de como conduzir relação exposta: “Maturidade!”

Enquanto aproveitavam a noite no Caldas Contry Festival, Rafa Kalimann e José Loreto falaram sobre o namoro. Durante uma conversa com o colunista Bruno Tálamo, os atores abordaram o fato do relacionamento ser muito exposto na mídia e como isso pode interferir na relação.

“Tem que ter uma maturidade muito grande justamente porque a gente trabalha com isso. A exposição toma de nós uma atenção muito especial, mas não a ponto de interferir ou influenciar no quê é nossa relação, que é muito mais sólida e muito mais profunda que esse lugar. Se tiver que dar certo, vai dar certo independente da exposição. Se não tiver de dar, é porque não era para ser. Já éramos duas figuras públicas quando o relacionamento começou”, explicou Rafa.

“É natural. Vamos viver. Lógico que tem coisas que a gente fala: ‘opa, vamos segurar’”, concluiu José Loreto.