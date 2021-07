Rafa Kalimann nega envolvimento com diretor da Globo: ‘Criativos demais’

Rafa Kalimann, apresentadora do Casa Kalimann, programa transmitido pelo Globoplay, negou ter um suposto envolvimento amoroso com um diretor da Globo. Os boatos começaram devido ao termino de seu relacionamento com o cantor Daniel Caon, no começo de julho.

O namoro começou em novembro do último ano, durando oito meses ao todo. A informação do novo affair foi publicada por Erlan Bastos, mas logo foi desmentida pela ex-bbb através das redes sociais. “HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA vocês são criativos demais, meu Deus kkkkkkkkkkkkk dei risada agora, que absurdo“, escreveu Rafa.

“Eles postaram no perfil deles, de todas as notícias absurdas que as pessoas vem inventando sobre mim essa foi a mais. Cômica de tão ridícula. Dói tanto assim ver uma mulher conquistando suas coisas com esforço?”

Rafa Kalimann

O fim do namoro com Caon foi confirmado pela assessoria de Kalimann logo após noticiado pela mídia, não sendo especificado o motivo do término. “Sinceramente, não sei o que eles ganham com tanta falta de empatia, não sei pra que ficar inventando tanta mentira. Já tem toda a situação de você ficar mal pelo que está acontecendo e ainda tem que ficar lendo tanta mentira“, desabafou Daniel, através das redes sociais.

“Só para atualizar, quem terminou não fui eu, foi a Rafa. E vocês, muito cuidado com o que leem na internet. Só para atualizar, quem terminou não fui eu, foi a Rafa. E vocês, muito cuidado com o que leem na internet”

Daniel Caon

Apesar de tudo, eles continuam se seguindo nas redes sociais e informaram manter uma relação de amigos, mantendo as fotos em que estão juntos no Instagram.