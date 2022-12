Rafael Cardoso curte festa no Rio de Janeiro após fim do casamento de 15 anos com Mari Bridi

O mais novo solteiro do pedaço, Rafael Cardoso curtiu o Festival Village, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, neste domingo (4). O ator estava acompanhado de alguns amigos.

Foi justamente durante uma entrevista no evento que o artista disse estar “solteirão”. Pouco depois da declaração, a ex-mulher, Mariana Bridi, falou sobre o assunto nas redes sociais. “Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal”, disse ela.

“Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e meus filhos”, completou.

Fonte: R7/Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM E VICTOR CHAPETTA/AGNEWS