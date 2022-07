Rafael Zell lança single “Obsessão” nesta sexta, 15

Cantor e compositor paraense, Rafael Zell, lança nesta sexta-feira, 15, o seu novo single chamado “Obsessão”, que faz parte do seu EP “Peixes”, que vai ser lançado no segundo semestre de 2022. A música que é uma produção autoral do artista, vem acompanhada de um videoclipe oficial que vai ser lançado no dia 21 de julho, com assinatura de Everton Pereira, e produção musical de Fonse.

Acerca do seu novo single, Rafael Zell explica o sentido da sua nova produção: “‘Obsessão’ retrata um sentimento muito difícil, porém muito comum do término de relacionamentos, quando já passou um tempo considerável desde o fim da relação, mas você ainda se pega constantemente pensando e sonhando com a pessoa todos os dias. É quando realmente você percebe que alguém que você tanto amava não faz e não fará mais parte da sua vida. representa a dor e dificuldade de seguir em frente após o término com uma pessoa que significava o mundo para você. É inspirada em uma história minha recente, baseada em dependência emocional, que fico muito feliz em compartilhar com meus admiradores”.

O single “Obsessão” faz parte de um trabalho maior do músico paraense, o seu EP “Peixes” quem em breve chega para o público apreciar um trabalho que é inspirado no mapa astral do cantor, baseado em vênus, que na astrologia representa como Rafael se manifesta no campo amoroso. A coragem e a transparência do cantor é um dos símbolos da sua atuação na arte e na musicalidade local, o que atrai uma legião de admiradores do seu trabalho.

Ao revelar o que o levou a compor esta canção e o que o público pode esperar do seu novo trabalho, o artista comenta: “Eu sempre gosto de compartilhar meus sentimentos com meus fãs sobre minhas histórias reais, sinto que também representa muito os sentimentos deles mesmos em suas histórias pessoais. É uma das minhas composições mais honestas, explícitas e difíceis, além também de ser tecnicamente uma das minhas produções mais difíceis. Estou muito orgulhoso deste trabalho e mal posso esperar para que todos possam ouvi-lo com muito amor”.

Recentemente, Rafael Zell ganhou as telas regionais e nacionais ao lançar o single de sucesso “Solo”, em abril de 2022, onde atingiu mais de 400 mil visualizações nas redes sociais no seu videoclipe que acompanhou a música, que foi noticiada em diversos canais de Instagram e YouTube, se tornando a canção mais reproduzida da carreira do artista e ainda atingiu a marca de mais de 10 países em todos os continentes acompanhando a sua produção.

Serviço:

Cantor e compositor paraense Rafael Zell lança single “Obsessão”, nas plataformas digitais nesta sexta-feira, 15.

Redes sociais do artista:

