Rafaella Justus mostra seu quarto na casa do pai e tem uma cama castelo

Rafaella Justus encantou ao mostrar seu quarto na casa do pai Roberto Justus

A menina Rafaella Justus encantou ao mostrar um pouco do seu quarto na cobertura de seu pai Roberto Justus

A menina Rafaella Justus, 11 anos, está encantando os internautas ao mostrar um pouco mais do seu dia a dia. Ocorre que ela decidiu, com a autorização e monitoramento dos pais, a apresentadora Ticiane Pinheiro e o empresário Roberto Justus, abrir suas redes sociais.

E Rafaella Justus já está se mostrando um fenômeno! Isto porque ela abriu suas redes sociais há menos de uma semana e já conquistou mais de 300 mil seguidores!

Entre os momentos em família que mostrou, a menina encantou ao revelar uma fofíssima cena com sua irmã caçula Vicky, 11 meses, que é fruto do casamento de Roberto Justus com sua madrasta, a digital influencer Ana Paula Siebert.

Rafinha apareceu em seu lindo quarto na cobertura de Roberto Justus com a pequena Vicky. E ela fez um divertido videozinho em que coloca ao fundo a música “Amarelo, azul e branco” de AnaVitória e Rita Lee.

Ela colocou o trecho que diz: “Deixa eu me apresentar. Que eu acabei de chegar. Depois que me escutar. Você vai lembrar meu nome. É que eu sou dum lugar. Onde o céu molha o chão. Céu e chão gruda no pé. Amarelo, azul e branco”.

Com esta música de fundo Rafinha começa então mostrando o seu quarto e uma linda cama em forma de castelo que tem no lugar e depois coloca a fofíssima Vicky diante das câmeras. Ao mostrar este fofo momento em família, Rafaella Justus disse: “Deixa eu me apresentar! Baby Vicky! Little sister (irmãzinha)”. Ao fundo do vídeo ainda é possível ver Roberto Justus observando as filhas caçulas todo orgulhoso.

Muitas pessoas foram só elogios para a cena. Roberto Justus se declarou para as filhas dizendo: “Como eu amo ver vocês juntas! Meus amores!”. E Ana Paula Siebert comentou: “Hahaha! Fofas!”. Ticiane Pinheiro também comentou a foto com corações. E a apresentadora Renata Alves, colega de Tici, disse: “Fofinhaaaaa! E Rafinha, tão amorosa!”.