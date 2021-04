Rafinha destaca estreia do Grêmio com pé direito na Sul-Americana: “Importante vencer todos”

Lateral lembra que apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final da competição; Tricolor fez 2 a 1 no La Equidad

O Grêmio estreou na Sul-Americana com vitória por 2 a 1 sobre o La Equidad na noite desta quinta-feira, na Arena. Assim, soma os três primeiros pontos em uma competição na qual apenas o líder da chave avança às oitavas de final. Por isso, Rafinha entende a necessidade de não tropeçar.

O lateral-direito foi mais uma vez o capitão da equipe e participou da jogada do segundo gol, marcado por Paulo Miranda. Em entrevista coletiva após a partida, recordou que se trata da primeira oportunidade de jogar a Sul-Americana e rechaçou inferioridade do time colombiano.

– É sempre difícil jogar essas competições sul-americanas. Eu tive o prazer de disputar a Libertadores, a Sul-Americana é a primeira vez. Não existe mais time de porte fraco, time ruim, que já tenha três pontos garantidos. Todo time sabe jogar, tem qualidade. Como a gente já é jogador mais experiente, é importante ter atenção total. Só classifica o primeiro do grupo, é importante vencer todos os jogos – afirmou.

Aos 35 anos, Rafinha aceitou a missão de liderar um grupo em reformulação, repleto de garotos. Nesta quinta-feira, a equipe que começou o jogo tinha seis atletas oriundos da base. Segundo ele, a tarefa também é manter o psicológico do grupo equilibrado.

– Sou jogador experiente, estou aqui para auxiliar no que for preciso. Para os jovens, principalmente. Quando as coisas estiverem muito boas, segurar no pezinho para não flutuar. E nos momentos difíceis, encorajar eles também, dar suporte. Juntos, essa mescla de experientes com jovens, conseguir o melhor para o Grêmio – ressaltou.

A vitória deixa o Grêmio em primeiro lugar do Grupo H da Sul-Americana com três pontos, ao lado do Lanús, adversário na quinta-feira que vem. No sábado, a equipe enfrenta o Ypiranga na última rodada da primeira fase do Gauchão em Erechim.