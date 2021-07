‘Rage room’, sala para destruir objetos, alivia mesmo o estresse?

Quem nunca ficou tão irritado a ponto de querer sair quebrando tudo? Pois saiba que existem locais onde pessoas pagam para realizar essa vontade. São os “rage rooms” (salas da raiva), estabelecimentos em que os visitantes podem destruir eletrodomésticos, eletroeletrônicos, louças e garrafas usando tacos de beisebol, pés de cabra e barras de ferro. É possível também levar seus próprios itens para a destruição.

O negócio surgiu em 2008, no Japão, e logo se espalhou para outras partes do mundo. Recentemente, a cidade de São Paulo ganhou um desses espaços. Batizado Rage Room CT e localizado no bairro Cidade Tiradentes, a proposta é permitir um escape para aliviar o estresse da pandemia.

O conceito, entretanto, é mais antigo: surgiu no século 19 e era defendido pelo psicanalista Sigmund Freud. A ideia é de que alguns sentimentos são como uma panela de pressão e, de tanto se acumularem, eventualmente chegam a um ponto em que vão explodir.

“As pessoas vão colocando pra fora todas as suas frustrações e seus sentimentos de impotência frente a muitas situações, sentindo assim um alívio momentâneo. Muitas vezes, as pessoas se sentem cansadas de cumprir regras e essa é uma forma de se sentirem mais livres e mais fortes”, diz Liliana Seger, psicóloga e coordenadora do Programa para o Transtorno Explosivo Intermitente do Pro-Amiti (Programa Ambulatorial dos Transtornos do Impulso) do IPq-FMUSP (Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

Quebrar tudo não resolve

Embora os rage rooms pareçam uma alternativa perfeita para extravasar e acabar com os problemas, é necessário ter cautela. Destruir coisas pode ser libertador, mas também perigoso!

Não há dúvida quanto ao fato de que a raiva reprimida pode ter efeitos muito negativos no nosso funcionamento, tanto na mente (na forma de depressão) como no corpo (infarto, hipertensão arterial ou câncer). Porém, na opinião de Marilda Novaes Lipp, psicóloga do Instituto de Psicologia e Controle do Stress e autora do livro “O Treino Cognitivo da Raiva”, o efeito positivo que essa quebradeira pode proporcionar é de curto prazo.

“O ideal é buscar saber o que está gerando a raiva e descobrir meios de colocá-la para fora de modo construtivo. Um jeito de fazer isso é utilizar a comunicação assertiva, dizer o que pensa, defender seus direitos, falar dos seus sentimentos, sem necessariamente precisar explodir”, aconselha Lipp.

Além disso, a especialista ressalta que não só as salas da raiva têm efeito somente temporário, mas também elas podem representar um grande risco para algumas pessoas. “Aquelas pessoas que usualmente perdem controle, explodem, quebram coisas ou agridem fisicamente, podem se tornar mais violentas ainda, porque a experiência de quebrar tudo serve como um reforço para a expressão livre da agressividade”, alerta.

Na Rage Room de Cidade Tiradentes (SP), bastões e ferramentas para quebrar os objetos Imagem: Arthur Lamas/UOL

A psicóloga Liliana Seger também avalia que, no longo prazo, isso pode resultar na aparição de sentimentos de raiva de forma mais frequente. “Para os indivíduos que têm uma impulsividade agressiva acentuada pode acabar gerando uma sensação de que ele só vai conseguir relaxar se brigar, xingar ou quebrar algo”, diz.

De acordo com Patrícia Santos, especialista em gerenciamento de raiva pela Nama (National Anger Management Association) e coautora do livro “Raiva, quem não tem?”, há três maneiras como as pessoas lidam com a raiva: explodindo, engolindo (ambas fazem muito mal) ou gerenciando.

Para gerenciar é preciso aprender qual o sentimento que está por trás da raiva, já que, apesar de ser uma emoção básica, a raiva geralmente é secundária, escondendo uma outra emoção ou sentimento. “Por trás da raiva pode ter medo, rejeição, frustração, tristeza, mágoa, culpa, vergonha, constrangimento, indignação por injustiça, ciúme, humilhação, estresse avassalador… Se a pessoa não souber primeiro identificar o gatilho, o que ocasionou sua raiva, não saberá lidar com ela”, explica.

Melhores estratégias para lidar com a raiva

A seguir, as especialistas ensinam como evitar a perda do controle emocional devido à raiva: