Raimar celebre início de titular no Remo e cita encontro com a torcida: “Fiquei muito arrepiado”

O lateral-esquerdo Raimar vem tendo oportunidades no time titular do Remo nesta Série B. Em menos de um mês no clube, são quatro jogos na Série B, sendo três iniciando uma partida. O jovem atleta revela estar surpreso com esse início no Leão.

– Tinha que estar pronto para tudo, mas não esperava chegar e já ser titular. Graças a Deus, estava preparado para esse momento e trabalhei bastante para buscar essa oportunidade. Agarrei com todas as forças para poder dar o melhor para o clube.

Raimar foi revelado pelo Athletico-PR, onde atuou em poucos jogos no time principal. Contudo, foi no Remo que ele teve contato direto com uma torcida apaixonada. Contra o Náutico na última sexta-feira, o Fenômeno Azul voltou ao Baenão e o lateral garante que vai guardar esse dia especial.

– Foi uma sensação indescritível. Fiquei muito arrepiado porque a torcida apoia demais, foi sensacional, um momento único. Meu primeiro jogo com a torcida assim no profissional. Então vai ser um dia que vai ficar marcado para mim, ainda mais que foi pela vitória. Foi sensacional ter a torcida no estádio.

Raimar se surpreendeu no encontro com a torcida do Remo — Foto: Samara Miranda/Ascom Remo

O próximo desafio do Remo é contra o Sampaio Corrêa. A partida será nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Castelão, em São Luís. O ge Pará acompanha a partida em Tempo Real com vídeos exclusivos.

Fonte GE