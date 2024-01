Rainha da Dinamarca anuncia abdicação após 52 anos no trono

A rainha Margrethe II da Dinamarca, de 83 anos e a monarca viva com mais tempo no trono, anunciou no domingo, 31, que abdicará no próximo dia 14 de janeiro a favor do príncipe herdeiro Frederik, após 52 anos como chefe de Estado. Em seu tradicional discurso de fim de ano, Margrethe II, única mulher à frente de uma monarquia, explicou que a operação na coluna a que foi submetida em fevereiro a fez pensar no futuro e “se não havia chegado o momento de deixar a responsabilidade à próxima geração”.

“Decidi que agora é o momento certo. No dia 14 de janeiro de 2024, 52 anos depois de ter sucedido ao meu querido pai, deixarei de ser rainha da Dinamarca”, disse Margrethe II, que fez alusão ao “desgaste” do tempo e que “não consegue mais lidar com o que conseguia antes”.

Na Dinamarca como nas outras monarquias nórdicas não existe a tradição de abdicação, sendo comum que os monarcas esgotem seu mandato até à morte.

Margrethe sempre reiterou em público que não tinha planos de abandonar o trono e que a condição de rainha era “um dever para toda a vida”.

O primogênito, de 55 anos, assumirá o trono no mesmo dia da abdicação, após um Conselho de Estado, com o nome de Frederik X.

“Esta noite, acima de tudo, quero dizer obrigado, obrigado pelo esmagador apoio e carinho que recebi ao longo dos anos”, disse a monarca no seu discurso, pedindo “a mesma confiança e carinho” para o futuro rei e sua esposa, a princesa Mary.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, agradeceu à rainha em uma declaração pela sua “dedicação ao longo da vida e seu incansável trabalho pela Dinamarca”.

UMA RAINHA POPULAR

Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid, nome completo da rainha, goza de grande popularidade, tem conseguido ficar fora de grandes escândalos e os que teve resolveu com naturalidade, incluindo o grave revés que o seu marido, o príncipe Henrique, morreu em 2018, recusou-se a ser enterrado no panteão real da Catedral de Roskilde.

Henrique, que nunca escondeu sua insatisfação com seu papel e foi protagonista de diversas grosserias públicas, causou polêmica em agosto de 2017 ao acusar sua esposa em uma entrevista de tomá-lo por “tolo”, ao mesmo tempo em que afirmava seu amor por ela, e anunciando em sinal de protesto a sua vontade de ser cremado.

Menos de um mês depois, a Casa Real anunciou que o príncipe sofria de demência e estava se aposentando da vida pública e, em fevereiro do ano seguinte, Henrique morreu semanas depois de ser internado devido a uma infecção pulmonar.

“A decisão foi dele. Ele era uma pessoa livre. E eu respeito isso”, disse Margrethe meses depois.

À sua condição de rainha discreta e próxima, Margrethe acrescenta outro ponto a seu favor: seus interesses artísticos, que incluem desde cenários e figurinos de balé, peças e até filmes; ao desenho dos monogramas dos membros da Casa Real ou ao seu amor pela pintura.

E esta atividade prolífica e duradoura é apreciada na Dinamarca, especialmente por sua condição de mulher, apesar de renomados críticos de arte terem questionado a qualidade artística de suas pinturas, o que não impediu museus de prestígio dedicarem exposições a ela.

A monarca dinamarquesa também ousou ilustrar O Senhor dos Anéis, de J.R.R Tolkien, e traduzir para o dinamarquês Todos os homens são mortais, de Simone de Beauvoir, e a trilogia sobre a Queda do Império Romano, de Stig Strömholm, em além de desenhar cenários e figurinos para um filme na plataforma Netflix.

Margrethe II tem dois filhos, Frederik e Joachim, de 54 anos, e oito netos. (Fonte: Pleno News)

Imagem: Reprodução