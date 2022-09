Rainha Elizabeth felicita Brasil por 200 anos de Independência

A Rainha Elizabeth II enviou ao Brasil mensagem pelo Bicentenário da Independência, felicitando o povo brasileiro. A mensagem foi compartilhada no Twitter pela encarregada de negócios da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins.

– Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de Independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968 – diz trecho da mensagem da Rainha.

O texto completa desejando “que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”.

Na publicação na rede social, Hopkins destacou que a mensagem “é mais um símbolo da importância do Brasil para o Reino Unido”.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER ATTENTION