Rainha Elizabeth recusa prêmio de ‘velho do ano’: ‘Não atende aos critérios’

Premiação acontece há 29 anos e é organizada pela revista ‘The Oldie’; no passado, o príncipe Philip, que morreu em abril deste ano, também recusou o título

Aos 95 anos, a rainha Elizabeth 2ª recusou o prêmio ‘Oldie Of The Year’ – ‘Velho do ano’, em português -, concedido por um a revista do Reino Unido. A The Oldie, responsável por organizar a premiação teria sondado a majestade, mas, segundo sua equipe, Elizabeth não atende aos critérios para receber o prêmio. “A majestade acredita que uma pessoa é tão velha quanto se sente, assim como acredita que não atende aos critérios para aceitar [o prêmio] e espera que se encontre um destinatário mais digno”, disse o secretário Tom Laing-Baker em carta enviada ao presidente da premiação, Gyles Brandreth. A The Oldie realiza o prêmio há 29 anos e já recebeu uma negativa do príncipe Philip, que morreu neste ano aos 99 anos.

Fonte G1