Raio atinge residência, destrói telhado e móveis e deixa várias pessoas feridas em Moju

Cerca de 4 pessoas, incluindo um bebê de apenas 1 anos e 8 meses, foram feridas durante o incidente. A família é muito humilde e pede ajuda para conseguir reparar os danos. Veja como ajudar:

Um raio atingiu uma humilde residência no último domingo, 17, localizada no ramal do Lixão, em Moju, município do baixo Tocantins. A descarga elétrica destruiu o telhado da casa.

Os moradores da residência tiveram quase que todos os seus bens queimados durante o incêndio que se decorreu da descarga elétrica.

Thais Ferreira brito, de 23 anos, e seu esposo Eduardo Peniche Gomes, de 26 anos, pedem ajuda para conseguir recuperar os bens e reparar os danos causado pela descarga elétrica em sua casa. O casal foi ferido juntamente com seu bebê de 1 ano e 8 meses.

Outras famílias ao redor da casa que teve o telhado e imóveis destruídos também foram atingidos por choque elétrico, mas tiveram apenas ferimentos leves.

Para ajudar a família, uma chave pix foi disponibilizada para doações. Alimentos e roupas também são bem-vindos. Chave pix 91 984860064 em nome de Thais Ferreira Brito.

Fonte: Moju News