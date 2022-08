Rally dos Sertões lança concurso de gastronomia em Paragominas

O lançamento do concurso de gastronomia ‘Sabores do Sertão’, que faz parte da programação do Rally dos Sertões, tem na disputa 16 restaurantes de Paragominas, com seus principais pratos deliciosos. Para escolher o melhor prato, basta votar nos estabelecimentos dos participantes, por meio de QR code.

O concurso acabava sendo um incentivo na preparação e qualificação para que os restaurantes possam recepcionar o grande número de visitantes que a cidade terá durante os dias do Rally estará na cidade.

O evento vai proporcionar ao município diversas oportunidades nos diferentes setores como hotelaria, turismo, cultura, esporte e a própria gastronomia valorizando a economia local. A cidade de Paragominas recebe a 13ª Etapa no dia 9 de setembro, no dia 10 de setembro será a 14ª Etapa de Paragominas até Salinópolis.

Sobre o Rally dos Sertões

Para celebrar os 30 anos do Sertões e o bicentenário da Independência do Brasil, será feito está edição especial do Maior Rally das Américas, que cruzará o Brasil de “norte ao sul”, passando por cinco regiões do país do dia 26 de agosto a 10 de setembro de 2022.

Serão três opções de participação para o competidor: o Sertões 2022 terá um percurso de 1 Prólogo, 14 etapas e 1 dia de descanso: já o Sertões Sul com largada na região sul do país terá um percurso de 1 Prólogo e 7 Etapas, e o Sertões Norte com largada na região norte do país será realizado em 7 etapas.

Foto: Divulgação