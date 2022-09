Rally dos Sertões: tailandense se destaca no maior rally do mundo

A competição brasileira, Rally dos Sertões, teve início no último dia 26 de agosto, e finalizou no último sábado (10). O tailandese Alessandro Pantoja participou da edição de 2022, que teve duração de 15 dias.

Ao todo, foram 14 etapas e 7.500 quilometros de competição, passando por cinco regiões do Brasil e oito estados. Em Salinópolis, nordeste paraense, foi onde aconteceu o encerramento da disputa.

Alessandro, que colocou o estado do Pará na rota e representou Tailândia no maior rally do mundo, se destacou como competidor. Ele ocupou o quinto lugar do pódio.

A disputa é acirrada, pilotos do mundo todo e trechos bem desafiadores fizeram parte dessa etapa. O tailandense disputou na categoria UTV.

Fonte: Portal Tailândia