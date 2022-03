Ram apresenta a gigante 3500, a maior picape disponível no Brasil

Até agora, a maior e mais robusta picape disponível no Brasil era a Ram 2500, a única caminhonete à venda no país que, de tão grande, não pode ser conduzida por motoristas habilitados apenas com CNH B. Mas a gigante acaba de perder o posto para a irmã 3500, o mais recente lançamento da marca do bode.

Não satisfeita em ter a grandalhona 2500 a Ram resolveu trazer a gigantesca 3500 para o Brasil. A nova picape, já disponível nas concessionárias da montadora, chega em três versões a partir de R$ 484.990 e assume o lugar como caminhonete mais capaz, robusta, cara e luxuosa do país.

Assim como a irmã do meio, a 3500 utiliza o consagrado motor 6.7 turbodiesel da Cummins, mas recalibrado para gerar 377 cavalos (12 a mais que a 2500) e insanos 117,2kgfm de torque (6,4 a mais). Ela ainda utiliza Arla 32 para tratar os gases de exaustão e reduzir a emissão de poluentes.

O poderoso propulsor está aliado à transmissão automática de seis velocidades. O câmbio conta com solenóide de força variável (VFS) do conversor de torque, que tem a função de suavizar as trocas na passagem de ré ou drive para a posição park. Por meio de comandos eletrônicos no painel, o condutor escolhe entre os três modos de tração, 4×2, 4×4 ou 4×4 reduzida, e o diferencial traseiro é antideslizante.

Um dos grandes destaques da 2500 é a capacidade de carga e reboque, mas a 3500 vai além. A gigante é capaz de levar uma carga de até 1.752kg e rebocar até 9.021kg. São 664kg e 1.160kg a mais que a irmã. Toda essa capacidade é assistida com o limitador de marchas, controle eletrônico do freio do reboque, do diesel exhaust brake e função Tow/Haul.

Quando equipada com pré-disposição de fábrica para reboque na caçamba (propício para trailers do tipo quinta roda ou gooseneck, muito utilizado por clientes da Ram), outra exclusividade da 3500, o compartimento de carga tem capacidade de 1.628 litros. Nesta configuração, a caçamba ainda conta com tomada interna de 115v e duas tomadas para trailer, de 7 e 12 pinos.

Sem essa preparação, a caçamba conta com as duas práticas gavetas laterais RamBox, que são totalmente vedadas, podem ser trancadas e têm 122 litros de volume cada. Com os compartimentos laterais, a caçamba ainda conta com 1.280 litros de capacidade.

O grande destaque da 3500 é a configuração topo de linha, a Limited Longhorn, a versão mais luxuosa da gigante, principalmente na cabine. O interior é coberto por couro “natura plus” em marrom e preto com costuras contrastantes e madeira legítima em diversas texturas. Os aros do velocímetro e conta-giros têm filigranas douradas.

Por fora, a 3500 Longhorn se destaca pela grade e rodas exclusivas e pintura bicolor, a parte superior da carroceria é em branco pérola com a porção inferior da cabine (arcos de roda, para-choques e detalhes das rodas) em marrom. Outra combinação existente apenas na topo de linha é a vermelha perolizada com os acabamentos cromados.

E quando o assunto é porta objetos, a 3500 conta com dois compartimentos no assoalho da segunda fileira de bancos, que podem ser removidos para facilitar a limpeza, bem como outro abaixo do assento de trás e uma plataforma, que pode ser aberta para transportar uma carga no interior da picape ou até mesmo dar lugar a um colchão, afinal, a grandalhona tem mais de 2.000mm de largura.

A opção de entrada da 3500, a Laramie (R$ 484.990) conta com central multimídia com tela de 12 polegadas, câmeras 360° e de caçamba, retrovisor eletrocrômico, som premium Alpine com cancelamento ativo de ruído, estribos laterais de porta a porta, controle eletrônico de freio do reboque, faróis Full LED com comutação automática, piloto automático, monitoramento de ponto cego, console central modular com 39 litros e sobretapetes de borda elevada.

A intermediária, a Night Edition (R$ 509.990), agrega retrovisor interno digital, som premium Harman Kardon, estribos elétricos, piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma, auxiliar de permanência em faixa, faróis e lanternas com máscara negra, para-choques e molduras dianteiras na cor da carroceria, grade, rodas e emblemas escuros, interior preto, cab lights (luzes na capota) e bancos traseiros laterais aquecidos.

Por fim, a topo de linha, a Limited Longhorn (R$ 529.990) ganha faróis full LED Matrix direcionais, grade e rodas com desenho exclusivo, ganchos de reboque e molduras das janelas com acabamento cromado, revestimento marrom e preto em couro “Natura Plus”, acabamentos internos com madeira legítima, tapetes especiais, emblema da versão no console central e opção de pintura bicolor (Branco Pérola com Marrom Walnut).

Foto: Ram

Fonte: Reprodução Diario do Poder / Geison Guedes