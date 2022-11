Ramos Tavares toma posse como ministro substituto do TSE

Na noite desta terça-feira (29), o advogado e professor de Direito André Ramos Tavares tomou posse como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cerimônia ocorreu no gabinete da Presidência do TSE.

Ele assume a vaga aberta em decorrência da renúncia de Carlos Mário da Silva Velloso Filho. As informações são do TSE.

O ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, destacou que André Ramos Tavares é um advogado e acadêmico preparado, além de autor e professor consagrado. Segundo ele, é uma honra para o TSE contar com o doutor professor na bancada.

– Tenho certeza de que Vossa Excelência fará um belo trabalho pela democracia no Brasil e pela Justiça Eleitoral – falou.

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, e dos ministros da Casa Cármen Lúcia, Maria Claudia Bucchianeri, Benedito Gonçalves, Carlos Horbach, Raul Araújo e Sérgio Banhos.

Também participaram os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Edson Fachin e Dias Toffoli; a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Morgana de Almeida Richa; o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Luiz Fernando Bandeira de Mello; o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco; e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), Beto Simonetti.

Estiveram presentes ainda o desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª região José Carlos Francisco, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) Waldir Nuevo Campos, o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) Otavio Luiz Rodrigues Jr. e a advogada Maitê Fabbri Moro, entre outras autoridades.

O TSE é composto por sete ministros titulares, sendo três ministros efetivos provenientes do Supremo Tribunal Federal (STF), dois oriundos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois procedentes da classe dos advogados, indicados pelo STF e nomeados pela Presidência da República.

Sete ministros substitutos também são designados para compor a Corte Eleitoral, oriundos da mesma origem dos titulares. Por meio do Portal do TSE, é possível conferir a atual composição do Tribunal.

