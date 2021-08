Rampa desaba e atinge embarcações em Abaetetuba

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Uma rampa de aproximadamente seis metros de extensão desabou, na tarde desta terça-feira (24), na área da frente da cidade de Abaetetuba, no nordeste do estado. O caso ocorreu na rua Justo Chermont, às proximidades do Mercado de Peixe.

A estrutura interligava o calçadão da cidade ao píer flutuante do Terminal Pesqueiro, utilizado para atracar as embarcações principalmente da população ribeirinha, que chega ao centro urbano pelo rio Maratauíra, que banha o município.

A maré alta aliada ao tráfego das embarcações, provocou o deslocamento das estacas de atracação e, consequentemente, o afastamento do flutuante, levando ao desabamento da rampa, segundo a Prefeitura Municipal de Abaetetuba. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local.

No momento da queda, um homem teria se jogado na água na tentativa de não se machucar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com a prefeitura, a queda da passarela provocou danos a três embarcações e perda de produtos alimentícios que estavam nos barcos atingidos, além de leves danos ambientais.

“Todos os prejuízos já se encontram em reparação, inclusive os gêneros alimentícios foram repostos imediatamente por meio da Secretaria Municipal de Assistência e os danos ambientais já estão sob a supervisão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente”, informou a prefeitura, ao completar que o equipamento não sofreu danos estruturais e já foi reposicionado.