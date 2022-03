Randolfe diz que possível saída de Milton Ribeiro do MEC ‘é fuga’

Senador disse que aguarda o ministro no Senado esta semana

Nesta segunda-feira (28), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) comentou notícias que apontam a possibilidade do ministro da Educação, Milton Ribeiro, se licenciar do cargo e disse que se trata de “uma fuga”. Em suas redes sociais, o parlamentar disse querer que o ministro seja responsabilizado por supostas irregularidades no Ministério da Educação (MEC).

A declaração foi dada após gravações do ministro da Educação supostamente apontarem uma interferência de pastores no MEC. O áudio foi divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo na noite de 21 de março. De acordo com o veículo, dois pastores teriam influenciado o repasse de verbas do Ministério da Educação (MEC), Gilmar Santos e Arilton Moura. Além disso, Milton Ribeiro ainda disse que a medida era um pedido do presidente Jair Bolsonaro.

Diante da situação, veículos de imprensa divulgaram, nesta segunda, que Milton Ribeiro pode se afastar do MEC. Randolfe, no entanto, lembrou que o ministro deverá comparecer ao Senado nesta semana para explicar as gravações.

– Uma licença que é, na verdade, uma fuga! Mas que fique claro: na quinta-feira (31) estaremos aguardando o ministro no Senado. Nosso país não é quintal de corrupto que acha que pode desviar dinheiro e ir embora. Queremos que seja RESPONSABILIZADO! – ressaltou.

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado