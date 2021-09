Randolfe quer que CPI da Covid ouça Paulo Guedes: “Inevitável”

Depoimento da advogada de médicos que trabalharam na Prevent Senior acendeu um “alerta” no senador

O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), defendeu nesta terça-feira (28), que a comissão ouça na próxima semana um representante do Ministério da Economia, após declarações que ligaram a pasta à política de incentivo ao tratamento precoce contra a Covid-19.

Para o senador, precisam depor à CPI ou o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, ou o próprio ministro da pasta, Paulo Guedes.

– É inevitável pelo menos o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, se não o ministro Paulo Guedes, estar presente nessa CPI na semana que vem – disse Randolfe.

Durante depoimento à CPI da Covid, a advogada de médicos que trabalharam na Prevent Senior, Bruna Morato, apontou para um suposto alinhamento entre o Ministério da Economia e o grupo que assessorou o governo na “contramão das recomendações científicas”.

De acordo com ela, havia um “interesse” da pasta em não parar o país em razão do isolamento e, portanto, em promover uma forma de a população sair as ruas sem medo.

– E essa esperança tinha nome: hidroxicloroquina – afirmou.

