Randolfe usou dinheiro público para ir a ato político no Amapá

Senador gastou R$ 8,9 mil da cota parlamentar para fretar um avião particular

Em maio, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) utilizou dinheiro público para fretar um avião particular e ir participar de um evento político no Amapá. No total, ele utilizou R$ 8,9 mil de sua cota parlamentar e apresentado a nota fiscal ao Senado pedindo um ressarcimento.

Os dados constam em um levantamento realizado pelo site O Antagonista.

Ao ser questionado sobre o gasto, Randolfe informou que a aeronave foi utilizada para fazer Macapá e Laranjal do Jari. Ele participou de um ato político no dia 8 e alegou ao veículo que as “as estradas no estado não são muito boas”.

– Eu costumo fazer essas viagens de carro, mas optamos em ir de avião daquela vez, porque eu precisava voltar para Brasília, para a CPI – explicou.

Sobre o evento, o senador disse que foi a Laranjal do Jari aacompanhado do deputado Camilo Capiberibe (PSB). No local, houve a entrega de cestas básicas e a inauguração de obras.

Fonte: Pleno.News