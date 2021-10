Ranking coloca Manchester City como o elenco mais valioso do mundo

Um levantamento realizado pelo “CIES Football Observatory” apontou os elencos mais valiosos do futebol europeu. O Manchester City e o Manchester United lideram a lista. Somados, os dois clubes possuem elencos avaliados em cerca de 1,2 bilhão de euros. O Chelsea, atual campeão da Champions League, completa a lista na 3ª colocação.

Na lista, são levados em conta as cinco principais ligas da Europa: Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália. Mesmo em situação financeira delicada, o Barcelona é o 4º colocado no levantamento. O resultado pode ser explicado pelo critério utilizado, que leva em conta fatores como duração do contrato, idade, progresso na carreira, inflação, performance, status internacional entre outros itens.

Bayern de Munique, Liverpool, Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid completam a lista dos 10 primeiros na estimativa.

Dentre os jogadores, Eerling Haaland, do Borussia Dortmund, é avaliado em até 200 milhões de Euros. Vinicius Jr., do Real Madrid, chega a ser estimado em até 150 milhões de euros.

Fonte Metropoles