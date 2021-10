Ranking SimilarWeb: A Província do Pará está entre os sites de noticias mais acessados na capital paraense

O Ranking SimilarWeb que avalia os sites de noticias mais acessados do estado do Pará mostrou que o site www.aprovinciadopara.com.br, é o 9° mais acessado em Belém e ocupa a 26° colocação entre os portais de notícias mais acessados do estado.

Os fundadores do Portal A Província do Pará agradecem aos internautas e parceiros por mais essa conquista.

O ranking extraído do SimilarWeb mostra-se como uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.

Confira o ranking na imagem abaixo:

As informações foram divulgadas pelo Portal VER-O-FATO.