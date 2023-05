Rapaz queima 76% do corpo ao tentar fazer desafio do TikTok

“Ele está irreconhecível”, desabafou a mãe de um adolescente de 16 anos que teve 76% do corpo queimado em razão de um desafio viral do TikTok. Mason Dark, da Carolina do Norte (EUA), usou aerossóis inflamáveis e isqueiro a fim de improvisar um lança-chamas e acabou se acidentando gravemente.

– Todos ouviram um grande estrondo, e então Mason saiu correndo e começou a tirar a camisa – contou Holli Dark, mãe do rapaz, ao New York Post.

Para se livrar das chamas, Manson correu até um rio e se atirou na água, o que também lhe causou danos, pois o adolescente corre risco de infecção devido ao estado do rio em questão.

Internado no UNC Burn Center, o jovem tem passado por cirurgias para enxertar pele. A previsão é que ele permaneça no centro de queimados pelos próximos seis meses.

Para cobrir as despesas do tratamento, a família está realizando um financiamento coletivo. Os parentes visam arrecadar 25 mil dólares, o que corresponde a R$ 125 mil.

Fonte: Pleno News/Foto: Foto: Reprodução / Gofundme