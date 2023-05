Rapaz sequestra irmã de 3 anos e extorque avó em troca de resgate

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeito de sequestrar a própria irmã, de 3 anos de idade, para extorquir a avó. Em troca do resgate, ele pediu um pagamento de R$ 13.944,56. O caso aconteceu na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), e foi registrado na última segunda-feira (8).

Segundo informações do portal G1, a mãe da menina notou a falta dos filhos e decidiu contatar o transporte escolar que traz a criança da escola diariamente. Após acionar a empresa, a mulher foi informada de que a menina foi entregue ao irmão por volta das 16h20, em frente à casa da família.

Ao buscar imagens das câmeras da residência, a mulher constatou que elas foram desligadas nas tomadas, mas antes registraram o adolescente. Ele saiu de casa junto da irmã por volta das 16h30.

Posteriormente, a avó da criança recebeu uma mensagem por meio de um aplicativo. No conteúdo, estava uma foto da menina e a exigência de que o valor fosse pago para que ela fosse libertada.

– O mesmo sequestrador através do aplicativo de mensagem afirmou estar cansado da demora pelo pagamento do resgate, enviando a localização em tempo real, por volta das 22h15min, onde deixaria a criança, mais precisamente a rua Eldorado, 177 – consta no Boletim de Ocorrência.

A menina foi encontrada nesta quarta (10), junto de um homem desconhecido, que falou para as autoridades ter achado a garota abandonada em frente a um ferro-velho.

A criança já está novamente com a família, e seu irmão foi levado para uma unidade policial para prestar esclarecimentos.

A polícia investiga se houve a participação de terceiros.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação / PCMG