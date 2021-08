Rapaz sofre tentativa de estupro e asfixia suspeito para fugir do abuso sexual

Vítima teria ligado para a polícia denunciando o crime

Na tentativa de fugir de um abuso sexual, um rapaz de 21 anos teria asfixiado outro homem, de 52 anos, durante uma luta corporal, em Rondonópolis, em Mato Grosso. As informações são do portal Metrópoles.

Em depoimento à polícia, o jovem disse que estava na casa do pai quando o suspeito teria chegado. Nelson Pereira de Oliveira disse que estava à procura de uma residência para alugar e a vítima se ofereceu para levá-lo a uma moradia próxima que conhecia.

No local, o suspeito teria trancado o portão e apontado uma arma de fogo para o garoto, forçando que o garoto tivesse relações sexuais com ele. Os dois começaram a brigar e entraram em uma luta corporal. Momento depois, o rapaz asfixiou Nelson. O suspeito morreu no local.

O rapaz ligou para a polícia denunciando o ocorrido e confessou o crime, que segue investigado.